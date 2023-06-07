Харківщина: окупанти завдали ударів по області ракетами С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Харківщині ракетами С-300, пише УНН.
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"Зафіксовані влучання в Чугуївському районі. За попередніми даними, окупанти завдали ударів ракетами С-300", - йдеться в повідомленні.
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Синєгубов додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
"Не ігноруйте сигналів тривоги! Ворог може завдати повторних ударів", - наголосив він.
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Нагадаємо
Окупанти протягом доби завдали 28 авіаційних ударів та здійснили та 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Україні.