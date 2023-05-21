Харьковщина: за прошедшие сутки враг массированно обстрелял область, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. За прошедшие сутки враг массированно обстрелял Харьковскую область, есть пострадавшие. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харьковской области, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации массированно обстреливали населенные пункты в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области.
Вчера, около 14:30, враг нанес удар по Харькову дроном-камикадзе. Поврежден инфраструктурный объект. Обошлось без пострадавших.
В результате обстрелов г. Купянск повреждены здания гражданского предприятия и частный жилой дом, произошли пожары. С ранениями был госпитализирован мужчина 44-летний мужчина.
В Волчанске Чугуевского района обстрелами повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, уничтожено 2 автомобиля.
В результате обстрела из РСЗО с. Лиман Первый Купянского района повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Детали
Синегубов добавил, что в области остается высокой минная опасность. Так, вчера вечером в с. Новая Гусаровка Изюмского района в результате подрыва на мине "Лепесток", получил ранения и был госпитализирован 39-летний мужчина.
Кроме того, за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 8 га территории и обезвредили 137 взрывоопасных предметов.
Председатель Харьковской ОВА также отметил, что на линии соприкосновения враг совершил очередную неудачную попытку пойти в наступление в районе Масютовки и отступил под огнем украинских защитников с потерями.
Напомним
Российские оккупанты в очередной раз ударили по Херсонщине. Из-за обстрелов ранения получили два человека, столько же погибли.