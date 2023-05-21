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Харьковщина: за прошедшие сутки враг массированно обстрелял область, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 703443 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. За прошедшие сутки враг массированно обстрелял Харьковскую область, есть пострадавшие. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харьковской области, пишет УНН.

Цитата

"За прошедшие сутки оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации массированно обстреливали населенные пункты в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области.

Вчера, около 14:30, враг нанес удар по Харькову дроном-камикадзе. Поврежден инфраструктурный объект. Обошлось без пострадавших.

В результате обстрелов г. Купянск повреждены здания гражданского предприятия и частный жилой дом, произошли пожары. С ранениями был госпитализирован мужчина 44-летний мужчина.

В Волчанске Чугуевского района обстрелами повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, уничтожено 2 автомобиля.

В результате обстрела из РСЗО с. Лиман Первый Купянского района повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Детали

Синегубов добавил, что в области остается высокой минная опасность. Так, вчера вечером в с. Новая Гусаровка Изюмского района в результате подрыва на мине "Лепесток", получил ранения и был госпитализирован 39-летний мужчина.

Кроме того, за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 8 га территории и обезвредили 137 взрывоопасных предметов.

Председатель Харьковской ОВА также отметил, что на линии соприкосновения враг совершил очередную неудачную попытку пойти в наступление в районе Масютовки и отступил под огнем украинских защитников с потерями. 

Напомним

Российские оккупанты в очередной раз ударили по Херсонщине. Из-за обстрелов ранения получили два человека, столько же погибли.

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