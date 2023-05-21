Внаслідок обстрілів Херсонщини двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Російські окупанти вкотре вдарили по Херсонщині. Через обстріл поранення отримали двоє людей, стільки ж загинули. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Деталі
За минулу добу противник здійснив – 63 обстріли, випустивши 314 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази, випустивши 7 снарядів.
Повідомляється, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення.
Нагадаємо
У Дніпропетровській ОВА повідомили, що під час нічної атаки в небі над Дніпропетровщиною були збиті всі ворожі дрони.