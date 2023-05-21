В результате обстрелов Херсонщины два человека погибли, еще двое получили ранения

Детали

За прошедшие сутки противник совершил – 63 обстрела, выпустив 314 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза, выпустив 7 снарядов.

Сообщается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое получили ранения.

Напомним

В Днепропетровской ОВА сообщили, что во время ночной атаки в небе над Днепропетровщиной были сбиты все вражеские дроны.