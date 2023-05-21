В результате обстрелов Херсонщины два человека погибли, еще двое получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Российские оккупанты в очередной раз ударили по Херсонщине. Из-за обстрела ранения получили два человека, столько же погибли. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
За прошедшие сутки противник совершил – 63 обстрела, выпустив 314 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза, выпустив 7 снарядов.
Сообщается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое получили ранения.
Напомним
В Днепропетровской ОВА сообщили, что во время ночной атаки в небе над Днепропетровщиной были сбиты все вражеские дроны.