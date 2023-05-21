Харківщина: минулої доби ворог масовано обстріляв область, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Минулої доби ворог масовано обстріляв Харківську область, є постраждалі. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харківщині, пише УНН.
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"Минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області.
Вчора, близько 14:30, ворог завдав удару по Харкову дроном-камікадзе. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Обійшлося без постраждалих.
Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ пошкоджено будівлі цивільного підприємства та приватний житловий будинок, сталися пожежі. З пораненнями був госпіталізований чоловік 44-річний чоловік.
У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, знищено 2 автомобілі.
Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Лиман Перший Куп'янського району пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
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Синєгубов додав, що в області залишається високою мінна небезпека. Так, вчора ввечері у с. Нова Гусарівка Ізюмського району внаслідок підриву на міні "Пелюстка", отримав поранення та був госпіталізований 39-річний чоловік.
Крім того, за минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 137 вибухонебезпечних предметів.
Голова Харківської ОВА також зазначив, що на лінії зіткнення ворог здійснив чергову невдалу спробу піти в наступ в районі Масютівки та відступив під вогнем українських захисників з втратами.
Нагадаємо
Російські окупанти вкотре вдарили по Херсонщині. Через обстріл поранення отримали двоє людей, стільки ж загинули.