Харьков ночью дважды подвергся ударам, есть двое пострадавших - Синегубов

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"Ночью зафиксировали 2 удара по Харькову. В Слободском районе ракета, предварительно С-300, ударила в тротуар возле колледжа. Взрывной волной повредило здание. В Немышлянском районе ракета ударила в газон перед гостинично-ресторанным комплексом. Поврежден троллейбус, легковые автомобили, выбиты стекла в домах. Женщинам 74 и 50 лет медики оказали помощь на месте", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

В течение суток, по словам главы ОВА, враг обстреливал Харьковский, Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы. Повреждены дома и хозяйственные постройки.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализировали 3 гражданских. В Харьковском районе ранен мужчина 56 лет. В Богодуховском - женщина 84 лет и 13-летний парень, он в тяжелом состоянии.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Наши защитники надежно удерживают позиции и продолжают уничтожать врага", - добавил Синегубов.

Дополнение

Мэр Харькова Игорь Терехов ночью сообщил, что российские военные обстреляли два района города.