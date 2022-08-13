Харків уночі двічі зазнав ударів, є двоє постраждалих - Синєгубов
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Харків уночі двічі зазнав ворожих ударів, є двоє постраждалих, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Вночі зафіксували 2 удари по Харкову. В Слобідському районі ракета, попередньо С-300, вдарила в тротуар біля коледжу. Вибуховою хвилею пошкодило будівлю. У Немишлянському районі ракета вдарила в газон перед готельно-ресторанним комплексом. Пошкоджено тролейбуси, легкові авто, вибиті шибки в будинках. Жінкам 74 та 50 років медики надали допомогу на місці", - повідомив Синєгубов у Telegram.
Деталі
Протягом доби, зі слів голови ОВА, ворог обстрілював Харківський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони. Пошкоджені будинки та господарчі споруди.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізувати 3 цивільних. У Харківському районі поранений чоловік 56 років. У Богодухівському - жінка 84 років, та 13-річний хлопець, він у тяжкому стані.
"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та продовжують нищити ворога", - додав Синєгубов.
Доповнення
Мер Харкова Ігор Терехов вночі повідомив, що російські військові обстріляли два райони міста.