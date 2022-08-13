Окупанти обстріляли два райони Харкова, – мер

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Як зазначає мер міста, від нічного обстрілу Харкова постраждав центр, Немишлянський та Слобідський район.

Постраждав коледж, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічено кілька тролейбусів.

Цитата

"Там, куди потрапили ворожі ракети, немає нічого, що хоч би віддалено нагадувало військові об'єкти. Вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас навчальних закладів, транспорту, а людей їхнього житла", – написав Терехов.

Додамо

Цієї ж ночі окупанти обстріляли Нікополь