Характеристика реформ в Украине за период после протестов Евроймадана разнородная - доклад ПА НАТО

"Характеристика реформ в Украине за период после протестов Евроймадана двухлетней давности разнородна. Есть очень выразительные достижения: украинская политическая система является конкурентным, и президентские, парламентские и местные выборы были прозрачными и вообще были оценены положительно. В то же время, информационное пространство является чувствительным к воздействию олигархов, и безусловно характеризуется плюрализмом мнений ", - говорится в докладе" Две войны Украины: защита независимости и внедрение реальных реформ "М.Найем.

Кроме того, в докладе говорится, что "фискальная децентрализация и передача полномочий местным органам власти - являются знаковыми достижениями. Зависимость местных бюджетов от субсидий значительно сократилось с 96% в 2014 до 74% в 2015 (РПР, 2015). В новой бюджетной системе финансирования местной полиции, здравоохранения и образования переданы на местный уровень. Украина также достигла значительных успехов в тиражировании реформы полиции по образцу Грузии. Правительство также начало болезненный, но необходимый процесс сокращения субсидий в энергетическом секторе, которые отдельно представляют собой огромные 10% ВВП. Под руководством настроенных на реформы министров финансов и экономики Украина много сделала для улучшения условий ведения бизнеса, сокращение бюрократии и содержания дефицита бюджета под контролем (1,6% от ВВП в 2015 по сравнению с 4,5% в 2013 г..), упрощение и уменьшение налоговой нагрузки (в т.ч. введение единого социального взноса). Наконец, украинская власть укрепила потенциал вооруженных сил страны и за последний год численность армии выросла с 146 тысяч до 280 тысяч солдат ".

Также М.Найеп приводит еще один отрывок, где говорится следующее: "сегодня перед Украиной появилась нешуточная задача: выполнить обещания евромайдану, одновременно пытаясь дать отпор агрессии России. Экономика страны находится в руинах и держится на плаву только благодаря международным финансовым вливаниям.

Впрочем, Киев был вынужден в этом году увеличить расходы на оборону на 16%. Процесс амбициозных реформ тормозит сопротивление чиновников низших ступеней и олигархов. В то же время, перспективы достичь прекращения огня на Донбассе остаются туманными. Ко всему этому, страна недавно пережила серьезный политический кризис и внутренние распри в политикуме.

Международная ситуация также не является благоприятной, ведь внимание Евроатлантических партнеров Украины поглотили Даешь и связанная с ней террористическая угроза, а также кризис миграции / беженцев, при этом Москва ожидает уступок в вопросе санкций в качестве вознаграждения за ее присоединение к коалиции против ИГИЛ. Результаты дополнительного референдума, проведенного в Нидерландах (61% - против ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, при явке 32%), создают дополнительные препятствия желанию Украины вступить в ЕС ".

Напомним, РФ игнорирует требования минских соглашений по отводу иностранных войск из Донбасса.