Характеристика реформ в Україні за період після протестів Євроймадану різнорідна - доповідь ПА НАТО

"Характеристика реформ в Україні за період після протестів Євроймадану дворічної давнини різнорідна. Є дуже виразні досягнення: українська політична система є конкурентною, і президентські, парламентські і місцеві вибори були прозорими і взагалі були оцінені позитивно. Водночас, інформаційний простір є чутливим до впливу олігархів, і безумовно характеризується плюралізмом думок", - йдеться у доповіді “Дві війни україни: захист незалежності та запровадження реальних реформ” М.Найєм.

Крім того, у доповіді зазначено, що "фіскальна децентралізація та передача повноважень місцевим органам влади – є знаковими досягненнями. Залежність місцевих бюджетів від субсидій значно скоротилася з 96% у 2014 р. до 74% у 2015 р. (РПР, 2015). У новій бюджетній системі фінансування місцевої поліції, сфери охорони здоров’я та освіти передано на місцевий рівень. Україна також досягла значних успіхів у тиражуванні реформи поліції за зразком Грузії. Уряд також розпочав болючий, але необхідний процес скорочення субсидій у енергетичному секторі, які окремо являють собою величезні 10% ВВП. Під керуванням налаштованих на реформи міністрів фінансів та економіки Україна багато зробила для покращення умов ведення бізнесу, скорочення бюрократії та тримання дефіциту бюджету під контролем (1,6% від ВВП у 2015 р. порівняно з 4,5% у 2013 р.), спрощення та зменшення податкового навантаження (у т.ч. введення єдиного соціального внеску). Насамкінець, українська влада зміцнила потенціал збройних сил країни і за останній рік чисельність армії зросла зі 146 000 до 280 000 солдат".

Також М.Найєп приводить іще один уривок, де зазначається наступне: "сьогодні перед Україною постала неабияка задача: виконати обіцянки Євромайдану, водночас намагаючись дати відсіч агресії Росії. Економіка країни перебуває в руїні та тримається на плаву тільки завдяки міжнародним фінансовим уливанням.

Втім, Київ був вимушений цього року збільшити витрати на оборону на 16%. Процес амбітних реформ гальмує спротив чиновників нижчих щаблів та олігархів. У той самий час, перспективи досягти припинення вогню на Донбасі залишаються туманними. До всього цього, країна нещодавно пережила серйозну політичну кризу та внутрішні чвари у політикумі.

Міжнародна ситуація також не є сприятливою, адже увагу Євроатлантичних партнерів України поглинули Даеш та пов’язана з нею терористична загроза, а також криза міграції/біженців, при цьому Москва очікує поступок у питанні санкцій у якості винагороди за її приєднання до коаліції проти ІДІЛ. Результати необов’язкового референдуму, проведеного в Нідерландах (61% - проти ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, при явці 32%), створюють додаткові перешкоди бажанню України приєднатися до ЄС".

Нагадаємо, РФ ігнорує вимоги мінських угод щодо відведення іноземних військ із Донбасу.