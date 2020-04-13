Хаос в Винницкой области: в регионе массовые вспышки коронавируса среди медиков

Все началось с того, что "нулевой" случай в Винницкой области был зафиксирован у медика. Речь о медсестре родильного дома № 2 (Винница).

"У нее был контакт с родственником, который приехал из-за границы. Как только у медсестры диагностировали Covid-19 - весь роддом, а это - 15 медработников и роженица - закрыли на карантин", - рассказал УНН собеседник агентства.

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Не обошел коронавирус в Винницкой области и работников Подольского регионального онкоцентра. Там Covid-19 заболело около 10 человек: заведующий урологическим отделением, семь медработников и кухарка.

"Вспышка заболевания произошла после того, как заведующий Подольского регионального онкоцентра Владимир Шамрай 19 марта отпраздновал свой День рождения", - говорит собеседник УНН.

Сегодня онкоцентр - тоже на карантине. Поэтому госпитализация плановых онкологических больных в отделения хирургического профиля приостановлена.

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"Парализованы" медработники и Калиновской районной центральной больницы. "Скорая" с врачами медучреждения приехала на вызов к больной Covid-19 без средств индивидуальной защиты. В результате - 27 медиков района в настоящее время инфицированы. Болеет Covid-19 и врач-анестезиолог Барской районной центральной больницы.

Инфицированных медработников можно разделить на две категории: те, чьи действия были не координированы и те, у кого элементарно не было средств индивидуальной защиты.

"А все потому, что врачам выдают по две одноразовые маски в неделю! Например, главный врач Калиновской районной центральной больницы даже не знает, сколько у него в больнице есть средств индивидуально защиты. Поэтому и имеем такую картину - еще вчера у нас было 64 медработника, больные Covid-19, а сегодня их уже 79", - говорит собеседник агентства.

При этом, руководство области решило проблему достаточно поверхностно. Департамент здравоохранения просто "переписал" приказ об усилении ответственности медработников за недисциплинированное отношение к своим обязанностям.

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"А как можно относиться к своим обязанностям дисциплинированно, не имея при этом элементарных средств защиты, неизвестно. То есть, хотят просто свалить ответственность на медработников", - добавил собеседник агентства.

Как отмечено на сайте Винницкой ОГА, маски в регионе отсутствуют даже за деньги. Далеко не каждая аптека имеет их в наличии.

Глава области Владислав Скальский в массовом инфицировании медиков обвиняет их самих.

"Здесь вопрос больше в личной дисциплине каждого работника и контроля за дисциплиной руководителями учреждений. Причем не только непосредственно на медицинском рабочем месте, но и во время общения с коллегами и в быту", - сказал Скальский на сегодняшнем брифинге.

В то же время, о дефиците средств защиты медиков Скальский ничего не сказал.