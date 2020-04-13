Хаос на Вінниччині: в регіоні масові спалахи коронавірусу серед медиків

Все почалось з того, що “нульовий” випадок на Вінниччині був зафіксований у медика. Мова про медсестру пологового будинку № 2 (Вінниця).

“У неї був контакт із родичем, який приїхав з-за кордону. Як тільки у медсестри діагностували Covid-19 — весь пологовий будинок, а це — 15 медпрацівників і породілля — закрили на карантин”, — розповів УНН співрозмовник агентства.

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Не оминув коронавірус на Вінниччині і працівників Подільського регіонального онкоцентру. Там на Covid-19 захворіло близько 10 осіб: завідувач урологічного відділення, сім медпрацівників і кухарка.

“Спалах захворювання стався після того, як завідуючий Подільського регіонального онкоцентру Володимир Шамрай 19 березня відсвяткував свій День народження”, — каже співрозмовник УНН.

Сьогодні онкоцентр — теж на карантині. Через це госпіталізація планових онкологічних хворих до відділень хірургічного профілю призупинена.

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“Паралізовані” медпрацівники і Калинівської районної центральної лікарні. Швидка із лікарями медзакладу приїхала на виклик до хворої на Covid-19 без засобів індивідуального захисту. У результаті — 27 медиків району нині інфіковані. Хворіє на Covid-19 і лікар-анестезіолог Барської районної центральної лікарні.

Інфікованих медпрацівників можна розділити на дві категорії: ті, чиї дії були не координовані та ті, хто елементарно не мав засобів індивідуального захисту.

“А все тому, що лікарям видають по дві одноразові маски на тиждень! Наприклад, головний лікар Калинівської районної центральної лікарні навіть не знає, скільки у нього в лікарні є у наявності засобів індивідуально захисту. Тому і маємо таку картину — ще вчора у нас було 64 медпрацівники, хворі на Covid-19, а сьогодні їх вже 79”, — каже співрозмовник агентства.

При цьому, керівництво області вирішило проблему досить поверхнево. Департамент охорони здоров’я просто “переписав” наказ щодо посилення відповідальності медпрацівників за недисципліноване ставлення до своїх обов’язків.

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“А як можна ставитися до своїх обов’язків дисципліновано, не маючи при цьому елементарних засобів захисту, невідомо. Тобто, хочуть просто звалити відповідальність на медпрацівників”, — додав співрозмовник агентства.

Як засвідчує сайт Вінницької ОДА, маски в регіоні відсутні навіть за гроші. Далеко не кожна аптека має їх в наявності.

Очільник області Владислав Скальський в масовому інфікуванні медиків звинувачує їх самих.

“Тут питання більше в особистій дисципліні кожного працівника та контролю за дисципліною керівниками закладів. При чому не тільки безпосередньо на медичному робочому місці, а й під час спілкування з колегами і в побуті”, — сказав Скальський на сьогоднішньому брифінгу.

Водночас, про дефіцит засобів захисту медиків Скальський нічого не зазначив.