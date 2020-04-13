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На доплату київським медикам виділено 894 млн грн – Кличко

На доплату київським медикам виділено 894 млн грн – Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Київрада прийняла рішення про виділення майже 894 мільйони гривень на доплату медичним працівникам столиці. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Рішення про виділення коштів на доплати всім медикам столиці ухвалила Київрада. Йдеться про майже 894 мільйони гривень. Особливу увагу і додаткове фінансування отримують медики, що працюють із хворими на коронавірус", - зазначив Кличко.

Він нагадав, що місто прийняло рішення про доплати лікарям інфекційних відділень, які працюють з хворими на коронавірус. Зараз така доплата становить від 5 до 10 тисяч гривень.

Як повідомляв УНН, у середу, 15 квітня, відбудеться засідання Кабінету міністрів, на якому розглянуть питання щодо заробітної плати для медиків за березень у розмірі 300%.

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