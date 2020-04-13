Степанов повідомив, що розглядатимуть на засіданні Кабміну цього тижня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У середу, 15 квітня, відбудеться засідання Кабінету міністрів, на якому розглянуть питання щодо заробітної плати для медиків за березень у розмірі 300%. Про це на брифінгу у понеділок повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"На найближчому засіданні уряду, яке відбудеться у середу, буде врегульовано питання по групі хворих пацієнтів в країні, які хворіють на ревматоїдне захворювання, перш за все - на системний червоний вовчак, які лікувались таким препаратом як "Плаквініл", і після того як в світі було оголошено, що він може допомагати при COVID-19, він просто зник з аптек. Ми знайшли рішення – він буде введений до переліку лікарських засобів, які йдуть по програмі "доступні ліки" для того, щоб за допомогою електронних рецептів він був в аптеках і був контрольований обіг цього лікарського засобу", - сказав міністр.

З його слів, Україна вже досягла домовленості з компанією-виробником препарату щодо його поставок в країну.

"Крім того, на найближчому засіданні уряду будуть внесені зміни до постанови щодо врегулювання питання заробітної плати 300% для наших медичних працівників за березень-місяць за рахунок медичної субвенції, яка вже перерахована в регіони", - заявив Степанов.

Як повідомлялося раніше в УНН, Разумков розповів, як відбуватиметься сьогоднішнє засідання Верховної Ради.

Українські Національні Новини

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