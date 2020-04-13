Разумков розповів, як відбуватиметься сьогоднішнє засідання Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На сьогоднішньому позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України планують обговорювати законопроект щодо змін до Державного бюджету 2020 року через пандемію коронавірусу. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков в ефірі "Сніданку з 1+1", передає кореспондент УНН.
"У мене була нарада з керівниками депутатських фракцій, груп, на минулому тижні ми обговорювали це питання. Скоріш за все, питання бюджету буде обговорюватися... й питання щодо скасування постанови... є 13 постанов, які заблокували підписання законопроекту (про ринок землі - ред.) - теж, можливо, будуть обговорюватися", - розповів Разумков.
За його словами, стосовно інших питань була попередня домовленість - голосувати без обговорення для того, щоб швидше їх розглянути та прийняти.
Як повідомлялося в УНН, голова ВРУ Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання парламенту на позачергове засідання на 14:00 у понеділок, 13 квітня.
Нагадаємо, на офіційному сайті Верховної Ради України було опубліковано текст законопроекту про зміни у Державному бюджеті 2020 року, які пропонується внести через пандемію коронавірусу.