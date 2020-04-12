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У ВР повідомили, які зміни збираються внести до Держбюджету-2020 через пандемію коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. На офіційному сайті Верховної Ради України було опубліковано текст законопроекту про зміни у Державному бюджеті 2020 року, які пропонується внести через пандемію коронавірусу, передає УНН.

Як повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради України, при підготовці доопрацьованого Комітетом з питань бюджету законопроекту № 3279 передбачено зменшення видатків загального фонду державного бюджету, передбачених законопроектом № 3279 за новою бюджетною програмою "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та їх наслідками", на 32,39 млрд грн (з 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн) із спрямуванням таких коштів:

– Міністерству охорони здоров’я у сумі 15,8 млрд грн за бюджетною програмою "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення";

– Міністерству соціальної політики у сумі 10 млрд грн за бюджетною програмою "Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду" та у сумі 0,6 млрд грн за бюджетною програмою "Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення".

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Крім того передбачено збільшення видатків загального фонду державного бюджету Державній судовій адміністрації на 1,08 млрд грн за бюджетною програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя".

У законпроекті є пункт про часткове відновлення видатків загального фонду державного бюджету за окремими бюджетними програмами, насамперед, щодо державного фонду регіонального розвитку (у сумі 4,9 млрд грн), в галузі освіти, науки, культури, спорту, охорони здоров’я, а також у зв’язку з фактичним проведенням платежів у січні-березні п.р. за деякими видатками у більших обсягах, ніж передбачені у законопроекті № 3279 скорочені обсяги відповідних видатків.

Також законопроектом передбачені кошти на надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули від гострої респіраторної хвороби COVID-19, що пов’язано з виконанням робіт з її ліквідації. Уточнено редакцію положення щодо обмеження місячної винагороди і зарплати керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період дії карантину.

Нагадаємо, Голова ВРУ Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання парламенту на позачергове засідання на 14:00 у понеділок, 13 квітня, на якому будуть розглядати внесення змін до Державного бюджету 2020 року через пандемію коронавірусу.

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