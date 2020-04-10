Експерт вказав на "дивний перерозподіл бюджету країни" під час боротьби з пандемією

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Зараз є дві проблеми: криза системи охорони здоров'я, викликана пандемією коронавірусу і насувається криза продовольча, викликана, в свою чергу, пандемією і економічними обмеженнями. Але що робить уряд України - він скорочує бюджет боротьби з коронавірусом і бюджет на підтримку "годувальників" країни - сектору АПК. Про це у своєму блозі написав економіст, міжнародний експерт Ігор Гарбарук.

"Дозволю собі звернути увагу лише на три показові моменти. За існуючою інформацією:

1) значному скороченню у проекті Бюджету-2020 піддалося фінансування фонду для боротьби з коронавірусом - в його новому варіанті передбачається сума в обсязі 66,3 млрд грн, а ще кілька днів тому вона була на 30,7 млрд грн більшою! (Раніше обговорювалася сума в обсязі 200 млрд грн);

2) збільшення фінансування передбачено для таких структур як: НАЗК, САП, ДБР, Офіс Президента і "супер-подарунок" - у вигляді додаткового 1 мільярда гривень, який отримає українська судова система;

3) на 1,5 млрд грн скорочується фінансування аграрної сфери - скорочуються гроші, які повинні були піти на програми реальної допомоги для сільгоспвиробників", - зазначив він.

За словами експерта, продовольча криза - це перш за все обмеження доступу людей до продуктів харчування. Тобто вже незабаром, крім масового безробіття, людям, можливо, буде складно елементарно прохарчуватися.

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"Сьогодні нам не вистачає масок і антисептиків, а завтра, якщо, нічого не робити - на столі не буде хліба", - підкреслює Гарбарук.

При цьому, витрати бюджету на ремонт дорожньої інфраструктури (передбачені на рівні 73,7 млрд грн) уряд "чомусь пропонує зберегти практично на тому ж рівні", додає він.

На думку експерта, зараз просто необхідно:

▪️ жорстко скоротити витрати на чиновників вищого рівня влади, керівництво держкомпаній і іноземців, які засіли в наглядових радах, а також безглузді операційні витрати, пов'язані з їх діяльністю;

▪️ підтримати і системно дотувати з держбюджету все, що дозволяє зберігати робочі місця в реальному секторі економіки (великі національні компанії) і забезпечує самозайнятість населення у секторі МСБ.

"Саме такі дії Президента і уряду дозволять національній економіці мінімізувати свої втрати і максимально швидко оговтатися після отриманого шоку", - констатував він.

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