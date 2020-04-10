Експерт вказав на "дивний перерозподіл бюджету країни" під час боротьби з пандемією

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Зараз є дві проблеми: криза системи охорони здоров'я, викликана пандемією коронавірусу і насувається криза продовольча, викликана, в свою чергу, пандемією і економічними обмеженнями. Але що робить уряд України - він скорочує бюджет боротьби з коронавірусом і бюджет на підтримку "годувальників" країни - сектору АПК. Про це у своєму блозі написав економіст, міжнародний експерт Ігор Гарбарук.