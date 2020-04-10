Эксперт указал на "странное перераспределение бюджета страны" во время борьбы с пандемией

"Позволю себе обратить внимание только на три показательные моменты. По существующей информации:

1) значительному сокращению в проекте Бюджета-2020 подверглось финансирование фонда для борьбы с коронавирусом - в его новом варианте предполагается сумма в объеме 66,3 млрд грн, а еще несколько дней назад она была на 30,7 млрд грн больше! (Ранее обсуждалась сумма в объеме 200 млрд грн);

2) увеличение финансирования предусмотрено для таких структур как: НАПК, САП, ГБР, Офис Президента и "супер-подарок" - в виде дополнительного 1 миллиарда гривен, который получит украинская судебная система;

3) на 1,5 млрд грн сокращается финансирование аграрной сферы - сокращаются деньги, которые должны были пойти на программы реальной помощи для сельхозпроизводителей", - отметил он.

По словам эксперта, продовольственный кризис - это прежде всего ограничение доступа людей к продуктам питания. То есть уже скоро, кроме массовой безработицы, людям, возможно, будет сложно элементарно пропитаться.

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"Сегодня нам не хватает масок и антисептиков, а завтра, если ничего не делать - на столе не будет хлеба", - подчеркивает Гарбарук.

При этом, расходы бюджета на ремонт дорожной инфраструктуры (предусмотрены на уровне 73,7 млрд грн) правительство "почему-то предлагает сохранить практически на том же уровне", добавляет он.

По мнению эксперта, сейчас просто необходимо:

▪️ жестко сократить расходы на чиновников высшего уровня власти, руководство госкомпаний и иностранцев, которые засели в наблюдательных советах, а также бессмысленные операционные расходы, связанные с их деятельностью;

▪️ поддержать и системно дотировать из госбюджета все, что позволяет сохранять рабочие места в реальном секторе экономики (крупные национальные компании) и обеспечивает самозанятость населения в секторе МСБ.

"Именно такие действия Президента и правительства позволят национальной экономике минимизировать свои потери и максимально быстро оправиться после полученного шока", - констатировал он.