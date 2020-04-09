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Програма діяльності уряду: експерт назвав недолік Кабміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У новій програмі діяльності Кабінету міністрів України відсутній механізм співпраці уряду з національним бізнесом. Про це у своєму блозі написав економіст, міжнародний експерт Ігор Гарбарук, передає УНН.

Йдеться про "Програму діяльності Кабінету міністрів України", яку затвердив очолюваний Денисом Шмигалем КМУ. Цей документ уряд повинен представити на розгляд до Верховної Ради.

За словами Гарбарука, якісні зміни в порівнянні з Програмою Кабміну Олексія Гончарука відбулися. Документ більш лаконічний.

"Крім титульної сторінки, нова Програма налічує трохи більше 8 сторінок тексту - у минулого Прем'єра їх було 300.
Але не сталося, на мою думку, головного - Програма діяльності КМУ як була набором декларацій, так ним і залишилася", - пише експерт.

Гарбарук переконаний, що в документі повинні бути чітко прописані урядові цілі і завдання, заплановані до реалізації проекти, заходи і події. І найголовніше - реалістичні прогнози щодо реалізації конкретних показників. Щоб їх можна було по факту оцінити.

А ще - в новій урядовій програмі, як і в попередній, не прописана модель взаємодії Кабміну з вітчизняним бізнесом, пише експерт. Це - важливий елемент, оскільки умови для роботи нацбізнеса створює КМУ.

"У моєму розумінні, Програма уряду - це перш за все Програма стимулів.

Програма, де головний пріоритет - це інтереси національного бізнесу, здатного створити потужну систему економічної незалежності України", - пише Гарбарук.

Українські Національні Новини

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