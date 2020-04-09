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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Программа деятельности правительства: эксперт назвал недостаток Кабмина

Программа деятельности правительства: эксперт назвал недостаток Кабмина

Киев  •  УНН

 • 9611 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В новой программе деятельности Кабинета министров Украины отсутствует механизм сотрудничества правительства с национальным бизнесом. Об этом в своем блоге написал экономист, международный эксперт Игорь Гарбарук, передает УНН.

Речь идет о "Программе деятельности Кабинета министров Украины", которую утвердил возглавляемый Денисом Шмыгалем КМУ. Этот документ правительство должно представить на рассмотрение в Верховную Раду.

По словам Гарбарука, качественные изменения по сравнению с Программой Кабмина Алексея Гончарука состоялись. Документ более лаконичен.

"Кроме титульной страницы, новая Программа насчитывает чуть более 8 страниц текста - у прошлого Премьера их было 300. Но не случилось, по моему мнению, главного - Программа деятельности КМУ как была набором деклараций, так им и осталась", - пишет эксперт.

Гарбарук убежден, что в документе должны быть четко прописаны правительственные цели и задачи, запланированные к реализации проекты, мероприятия и события. И самое главное - реалистичные прогнозы относительно реализации конкретных показателей. Чтобы их можно было по факту оценить.

А еще - в новой правительственной программе, как и в предыдущей, не прописана модель взаимодействия Кабмина с отечественным бизнесом, пишет эксперт. Это - важный элемент, поскольку условия для работы нацбизнеса создает КМУ.

"В моем понимании, Программа правительства - это прежде всего Программа стимулов.

Программа, где главный приоритет - это интересы национального бизнеса, способного создать мощную систему экономической независимости Украины", - пишет Гарбарук.

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