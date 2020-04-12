В ВР сообщили, какие изменения собираются внести в Госбюджет-2020 из-за пандемии коронавируса

Как сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины, при подготовке доработанного Комитетом по вопросам бюджета законопроекта № 3279 предусмотрено уменьшение расходов общего фонда государственного бюджета, предусмотренных законопроектом № 3279 по новой бюджетной программе "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и их последствиями", на 32,39 млрд грн (с 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн) с направлением таких средств:

- Министерству здравоохранения в сумме 15,8 млрд грн по бюджетной программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения";

- Министерству социальной политики в сумме 10 млрд грн по бюджетной программе "Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда" и в сумме 0,6 млрд грн по бюджетной программе "Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт указал на "странное перераспределение бюджета страны" во время борьбы с пандемией

Кроме того, предусмотрено увеличение расходов общего фонда государственного бюджета Государственной судебной администрации на 10,8 млрд грн по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия".

В законопроекте есть пункт о частичном восстановлении расходов общего фонда государственного бюджета по отдельным бюджетным программам, прежде всего, по государственному фонду регионального развития (в сумме 4,9 млрд грн), в области образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, а также в связи с фактическим проведением платежей в январе-марте т.г. по некоторым расходам в больших объемах, чем предусмотренные в законопроекте № 3279 сокращенные объемы соответствующих расходов.

Также законопроектом предусмотрены средства на оказание единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, погибших от острой респираторной болезни COVID-19, что связано с выполнением работ по ее ликвидации. Уточнена редакция положения об ограничении месячного вознаграждения и зарплаты руководителям, членам исполнительных органов и наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики на период действия карантина.

Напомним, глава ВРУ Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве парламента на внеочередное заседание на 14:00 в понедельник, 13 апреля, на котором будут рассматривать внесения изменений в Государственный бюджет 2020 года из-за пандемии коронавируса.