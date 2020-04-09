Експерт пообіцяв назвати прізвища тих, хто плете інтриги і заважає роботі лікарів-героїв

Биков подякував лікарям швидкої допомоги, які щодня виконують свою непросту роботу.

"Лікарі швидкої допомоги. Вони, заходячи в будинок по кожному новому виклику, поняття не мають, хто і який вірус їх може чекати за дверима. І саме вони перші, хто зустрічають пацієнта з COVID і доставляють його в інфекційне відділення.

Тільки за минулу добу медики столичної швидкої допомоги здійснили 900 виїздів! і 40!! з них - на підозру коронавірусу.

Для мене ці люди, в абсолютній більшості, - герої, і не тому що роблять щось надприродне, а тому що свою роботу вони роблять незважаючи ні на що, роблять її професійно і якісно, піддаючи ризику, при цьому, не тільки себе, але і своїх рідних, дітей, літніх батьків! Я цього точно не роблю, як і ви! Тому так, вони - герої", - написав Биков.

Але, не всі в такий непростий час думають лише про обов'язок.

"Я поки не буду називати прізвищ. Поки не буду! Але обіцяю, що кожного з тих, хто сьогодні намагається саботувати роботу столичної швидкої допомоги, ми зробимо відомим! Недолікарі теж існують... ", - написав експерт.

За його словами, користуючись ситуацією ці люди намагаються реалізувати свої амбіції, "дістати керівну посаду і розвалити злагоджену роботу всього Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

"Як вони це роблять? Як щурі! Строчать кляузи на ім'я Президента, вимагають (тільки собі) захисні засоби і поливають брудом своїх же колег, з якими роками працювали в одній кареті швидкої допомоги.

Я не знаю чому так відбувається, і дуже не хочу звинувачувати в цьому нашу українську ментальність. Швидше, від цинічних і низьких людей не застрахований ніхто і медичні установи, в тому числі", - упевнений Биков.