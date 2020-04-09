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Эксперт пообещал назвать фамилии тех, кто плетет интриги и мешает работе врачей-героев

Эксперт пообещал назвать фамилии тех, кто плетет интриги и мешает работе врачей-героев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сделать известными на всю страну пообещал политический эксперт Сергей Быков тех, кто в условиях пандемии коронавируса плетет интриги и мешает работе медиков в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Быков поблагодарил врачей скорой помощи, ежедневно выполняющих свою непростую работу.

“Врачи скорой помощи. Они, заходя в дом по каждому новому вызову, понятия не имеют, кто и какой вирус их могут ждать за дверью. И именно они первые, кто встречают пациента COVID и доставляют его в инфекционное отделение.

Только за прошедшие сутки медики столичной скорой помощи совершили 900 выездов! и 40!! из них — на подозрение коронавируса.

Для меня эти люди, в абсолютном большинстве, — герои, и не потому что делают что-то сверхъестественное, а потому что свою работу они делают несмотря ни на что, делают ее профессионально и качественно, подвергая риску, при этом, не только себя, но и своих родных, детей, пожилых родителей! Я этого точно не делаю, как и вы! Поэтому да, они — герои”, — написал Быков.

Но, не все в такое непростое время думают лишь о долге.

“Я пока не буду называть фамилий. Пока не буду! Но обещаю, что каждого из тех, кто сегодня пытается саботировать работу столичной скорой помощи, мы сделаем известным! Недоврачи тоже существуют...”, — написал эксперт.

По его словам, пользуясь ситуацией эти люди пытаются реализовать свои амбиции, “заполучить руководящую должность и развалить слаженную работу всего Центра экстренной медицинского помощи и медицины катастроф”.

“Как они это делают? Как крысы! Строчат кляузы на имя Президента, требуют (только себе) защитные средства и поливают грязью своих же коллег, с которыми годами работали в одной карете скорой помощи.

Я не знаю почему так происходит, и очень не хочу винить в этом нашу украинскую ментальность. Скорее, от циничных и низких людей не застрахован никто и медицинские учреждения, в том числе”, — уверен Быков.

Украинские Национальные Новости

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