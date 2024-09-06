Хантер Байден признал вину по налоговым обвинениям

Хантер Байден признал свою вину Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден официально признал себя виновным по всем девяти пунктам налоговых обвинений, не достигнув соглашения с прокуратурой. пишет CNN, передает УНН.

Детали

Его обвиняют в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов.

Хантер Байден ранее был осужден за незаконное приобретение оружия во время употребления наркотиков.

Уголовное дело из штата Делавэр может способствовать тому, что сын президента может получить более суровый приговор, если его также осудят по делу о федеральных налогах.

Перед началом суда в Лос-Анджелесе окружной судья США Марк Скарси сказал Хантеру, что ему может грозить до 17 лет заключения и штраф.

Вынесение приговора назначено на 16 декабря.

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