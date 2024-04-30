Сын президента США Хантер Байден будет судиться с телеканалом Fox News из-за клеветы

Сын президента США Джо Байден-Хантер планирует судиться с Fox News из-за клеветы и незаконной публикации похищенных интимных фото. Об этом пишет NBC News согласно полученному письму, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, адвокаты Хантера планируют немедленно подать суд. В документе указано, что Fox News Channel и Fox News Digital были уведомлены о судебных претензиях.

судебные претензии, связанные с предполагаемым "сговором и последующими действиями по клевете на Хантера Байдена и изображению его в ложном свете, нелицензионной коммерческой эксплуатации его изображения, а также незаконной публикацией похищенных интимных изображений" - пишет издание.

По словам источника, знакомого с судебными действиями Хантера Байдена, предварительное письмо было передано адвокату Fox две недели назад.

В NBC News добавили, что новый иск адвокаты решили подавать после того, как стало известно, что обвинения во взяточничестве Хантера Байдена, о которых шла речь в эфире Fox News, исходят от информатора ФБР Александра Смирнова, которому специальный прокурор Дэвид Вайс выдвинул обвинения в дезинформации.

В течение последних пяти лет Fox News безжалостно атаковал Хантера Байдена и делал из него карикатуру, чтобы повысить рейтинги и получить финансовую выгоду. Недавнее обвинение против информатора ФБР Смирнова разоблачило заговор по дезинформации, который разжигался компанией Fox, поддерживался ее оплачиваемыми агентами и монетизировался компанией Fox. Мы планируем привлечь их к ответственности - говорится в заявлении адвоката Хантера Байдена.

Дополнение

Адвокаты Байдена отмечают, что Fox News знал, что обвинения во взяточничестве их клиента в то время были непроверенными, но продолжал сообщать, что источник "заслуживает доверия".

Кроме того, публикация Fox "интимных изображений" Хантера Байдена, которые, как утверждают его адвокаты, были "похищены", нарушает гражданские права,

Напомним

Сын президента Джо Байдена, Хантер Байден, не признает себя виновным в федеральном деле об уклонении от уплаты налогов в Лос-Анджелесе.