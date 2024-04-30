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Син президента США Хантер Байден судитиметься з телеканалом Fox News через наклеп

Син президента США Хантер Байден судитиметься з телеканалом Fox News через наклеп

Київ • УНН

 • 19117 перегляди

Хантер Байден планує подати до суду на Fox News за наклеп, незаконну публікацію вкрадених інтимних фотографій і виставляння його в неправдивому світлі з метою отримання фінансової вигоди.

Син президента США Джо Байдена -Хантер планує судитися з Fox News через наклеп та незаконну публікацію викрадених інтимних фото. Про це пише NBC News згідно з отриманим листом, передає УНН.

Деталі 

Як пише видання, адвокати Хантера планують негайно подати суду. В документі зазначено, що Fox News Channel і Fox News Digital було повідомлено про судові претензії. 

судові претензії, пов’язані з передбачуваною "змовою та подальшими діями щодо наклепу на Хантера Байдена та зображення його в неправдивому світлі, неліцензійної комерційної експлуатації його зображення, а також незаконною публікацією викрадених інтимних зображень"

- пише видання. 

За словами джерела, знайомого з судовими діями Хантера Байдена, попередній лист було передано адвокату Fox два тижні тому.

У NBC News додали, що новий позов адвокати вирішили подавати після того, як стало відомо, що звинувачення у хабарництві Хантера Байдена, про які йшлося в ефірі Fox News, походять від інформатора ФБР Олександра Смирнова, якому спеціальний прокурор Девід Вайс висунув звинувачення у дезінформації.

Упродовж останніх п’яти років Fox News безжально атакував Хантера Байдена і робив з нього карикатуру, щоб підвищити рейтинги та отримати фінансову вигоду. Нещодавнє звинувачення проти інформатора ФБР Смирнова викрило змову з дезінформації, яка розпалювалася компанією Fox, підтримувалася її оплачуваними агентами та монетизувалася компанією Fox. Ми плануємо притягнути їх до відповідальності

  — йдеться у заяві адвоката Хантера Байдена.

Доповнення

Адвокати Байдена наголошують, що Fox News знав, що звинувачення у хабарництві їхнього клієнта на той час були неперевіреними, але продовжував повідомляти, що джерело "заслуговує довіри".

Окрім того, публікація Fox "інтимних зображень" Хантера Байдена, які, як стверджують його адвокати, були "викрадені", порушує громадянські права,

Нагадаємо

Син президента Джо Байдена, Хантер Байден, не визнає себе винним у федеральній справі про ухилення від сплати податків у Лос-Анджелесі. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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