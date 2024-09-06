Хантер Байден визнав провину за податковими звинуваченнями
Київ • УНН
Син президента США Джо Байдена визнав себе винним за 9 пунктами податкових звинувачень. Йому загрожує до 17 років ув'язнення та штраф за несплату 1,4 млн доларів податків.
Хантер Байден визнав свою провину Син президента США Джо Байдена Хантер Байден офіційно визнав себе винним за всіма дев'ятьма пунктами податкових звинувачень, не досягнувши угоди з прокуратурою. пише CNN, передає УНН.
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Його звинувачують у несплаті 1,4 мільйона доларів податків.
Хантер Байден раніше був засуджений за незаконне придбання зброї під час вживання наркотиків.
Кримінальна справа зі штату Делавер може сприяти тому, що син президента може отримати більш суворий вирок, якщо його також засудять у справі про федеральні податки.
Перед початком суду в Лос-Анджелесі окружний суддя США Марк Скарсі сказав Хантеру, що йому може загрожувати до 17 років ув'язнення та штраф.
Винесення вироку призначено на 16 грудня.
Син президента США Хантер Байден судитиметься з телеканалом Fox News через наклеп30.04.24, 04:59 • 19115 переглядiв