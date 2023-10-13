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ХАМАС призвал жителей Газы не эвакуироваться

ХАМАС призвал жителей Газы не эвакуироваться

Киев • УНН

 • 326417 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Боевики ХАМАС призывают жителей Газы не эвакуироваться из северной половины сектора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Times of Israel.

Цитата

«Группа (боевиков ХАМАС – ред.) призывает палестинцев «оставаться стойкими в своих домах и твердо стоять перед лицом этой отвратительной психологической войны, которую ведет оккупация», - говориться в сообщении.

ХАМАС отмечает, что Израиль напрасно надеяться на то, что люди сбегут.

«Сцены миграции и перемещения ушли в прошлое и не повторятся, кроме как с победоносным возвращением нашего народа на оккупированную землю», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Израильские военные в своем заявлении в пятницу предупредили, что жители северной части Газы должны переселиться в южную половину территории в течение 24 часов.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик раскритиковал требование ЦАХАЛ об эвакуации в Газе мирных жителей в течение 24 часов и призвал их отменить свои планы, чтобы не превратить то, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию.

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