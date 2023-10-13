ХАМАС призвал жителей Газы не эвакуироваться
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Боевики ХАМАС призывают жителей Газы не эвакуироваться из северной половины сектора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Times of Israel.
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«Группа (боевиков ХАМАС – ред.) призывает палестинцев «оставаться стойкими в своих домах и твердо стоять перед лицом этой отвратительной психологической войны, которую ведет оккупация», - говориться в сообщении.
ХАМАС отмечает, что Израиль напрасно надеяться на то, что люди сбегут.
«Сцены миграции и перемещения ушли в прошлое и не повторятся, кроме как с победоносным возвращением нашего народа на оккупированную землю», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Израильские военные в своем заявлении в пятницу предупредили, что жители северной части Газы должны переселиться в южную половину территории в течение 24 часов.
Представитель ООН Стефан Дюжаррик раскритиковал требование ЦАХАЛ об эвакуации в Газе мирных жителей в течение 24 часов и призвал их отменить свои планы, чтобы не превратить то, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию.