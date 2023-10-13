В ООН раскритиковали требование ЦАХАЛ об эвакуации мирных жителей в Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Представитель ООН Стефан Дюжаррик раскритиковал требование ЦАХАЛ об эвакуации в Газе мирных жителей в течение 24 часов и призвал их отменить свои планы, чтобы не превратить то, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.
Детали
Израильские военные в своем заявлении в пятницу предупредили, что жители северной части Газы должны переселиться в южную половину территории в течение 24 часов.
В ООН заявили, что такая эвакуация повлечет за собой перемещение более миллиона человек и приведет к «разрушительным гуманитарным последствиям».
Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он «настоятельно призвал» отменить приказ, чтобы не превратить «то, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию».
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«Тот же приказ распространялся на всех сотрудников ООН и тех, кто укрылся на объектах ООН, включая школы, медицинские центры и клиники», - сказал Дюжаррик.
Дополнение
Бразилия созвала Совбез ООН по сектору Газа на 13 октября.
Ранее уже созывался Совбез ООН по сектору Газа. Тогда Совет Безопасности ООН не принял никаких решений после экстренного заседания.