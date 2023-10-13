В ООН раскритиковали требование ЦАХАЛ об эвакуации мирных жителей в Газе

КИЕВ. 13 октября. УНН. Представитель ООН Стефан Дюжаррик раскритиковал требование ЦАХАЛ об эвакуации в Газе мирных жителей в течение 24 часов и призвал их отменить свои планы, чтобы не превратить то, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.