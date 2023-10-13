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В ООН розкритикували вимогу ЦАХАЛ щодо евакуації мирних жителів у Газі

В ООН розкритикували вимогу ЦАХАЛ щодо евакуації мирних жителів у Газі

Київ • УНН

 • 447641 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Представник ООН Стефан Дюжаррік розкритикував вимогу ЦАХАЛ щодо евакуації в Газі мирних жителів упродовж 24 годин і закликав їх скасувати свої плани, щоб не перетворити те, що вже є трагедією, на катастрофічну ситуацію. Про це УНН повідомляє з посиланням на The New York Times.

Деталі

Ізраїльські військові у своїй заяві в п'ятницю попередили, що жителі північної частини Гази повинні переселитися в південну половину території протягом 24 годин.

В ООН заявили, що така евакуація спричинить переміщення понад мільйона осіб і призведе до «руйнівних гуманітарних наслідків».

Представник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що він «настійно закликав» скасувати наказ, щоб не перетворити «те, що вже є трагедією, на катастрофічну ситуацію».

Цитата

«Той самий наказ поширювався на всіх співробітників ООН і тих, хто сховався на об'єктах ООН, включно зі школами, медичними центрами та клініками», - сказав Дюжаррік.

Доповнення

Бразилія скликала Радбез ООН щодо сектора Гази на 13 жовтня.

Раніше вже скликали Радбез ООН щодо сектора Гази. Тоді Рада Безпеки ООН не ухвалила жодних рішень після екстреного засідання.

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