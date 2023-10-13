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ЦАХАЛ призвал мирных жителей Газы эвакуироваться

ЦАХАЛ призвал мирных жителей Газы эвакуироваться

Киев • УНН

 • 430783 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Армия обороны Израиля призывает эвакуироваться всех мирных жителей города Газа в секторе Газа. Соответствующее заявление ЦАХАЛ обнародовал в пятницу, пишет УНН.

Цитата

"ЦАХАЛ призывает эвакуировать всех мирных жителей города Газа из их домов на юг для их собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади Газа. Террористическая организация ХАМАС вела войну против Государства Израиль, а город Газа является местом проведения военных операций. Эвакуация необходима для вашей безопасности", - говорится в объявлении.

Детали

В ЦАХАЛ указали, что жители смогут вернуться в город Газа "только после того, как будет сделано другое объявление, которое позволяет это". "Не приближайтесь к зоне ограждения безопасности Государства Израиль", - сказано также в объявлении.

В ВС Израиля указывают, что боевики ХАМАС "скрываются в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населённых невинными мирными жителями Газы".

"Гражданские жители города Газа, эвакуируйтесь на юг ради своей собственной безопасности и безопасности своих семей и дистанцируйтесь от террористов ХАМАС, которые используют вас как живой щит. В последующие дни ЦАХАЛ продолжит активную деятельность в городе Газа и приложит все усилия, чтобы не нанести вред гражданскому населению", - сказано в заявлении ЦАХАЛ.

Напомним

Армия обороны Израиля за ночь ударила по 750 целям в Газе.

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