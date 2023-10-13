ЦАХАЛ призвал мирных жителей Газы эвакуироваться
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Армия обороны Израиля призывает эвакуироваться всех мирных жителей города Газа в секторе Газа. Соответствующее заявление ЦАХАЛ обнародовал в пятницу, пишет УНН.
Цитата
"ЦАХАЛ призывает эвакуировать всех мирных жителей города Газа из их домов на юг для их собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади Газа. Террористическая организация ХАМАС вела войну против Государства Израиль, а город Газа является местом проведения военных операций. Эвакуация необходима для вашей безопасности", - говорится в объявлении.
Детали
В ЦАХАЛ указали, что жители смогут вернуться в город Газа "только после того, как будет сделано другое объявление, которое позволяет это". "Не приближайтесь к зоне ограждения безопасности Государства Израиль", - сказано также в объявлении.
В ВС Израиля указывают, что боевики ХАМАС "скрываются в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населённых невинными мирными жителями Газы".
"Гражданские жители города Газа, эвакуируйтесь на юг ради своей собственной безопасности и безопасности своих семей и дистанцируйтесь от террористов ХАМАС, которые используют вас как живой щит. В последующие дни ЦАХАЛ продолжит активную деятельность в городе Газа и приложит все усилия, чтобы не нанести вред гражданскому населению", - сказано в заявлении ЦАХАЛ.
Напомним
Армия обороны Израиля за ночь ударила по 750 целям в Газе.