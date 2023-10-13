ЦАХАЛ закликав мирних жителів Гази евакуюватися

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"ЦАХАЛ закликає евакуювати всіх мирних жителів міста Газа з їхніх домівок на південь для їхньої власної безпеки та захисту та переміститися до району на південь від Ваді Газа. Терористична організація ХАМАС вела війну проти Держави Ізраїль, а місто Газа є місцем проведення військових операцій. Евакуація необхідна для вашої безпеки", - ідеться в оголошенні.

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У ЦАХАЛ вказали, що жителі зможуть повернутися до міста Газа "тільки після того, як буде зроблено інше оголошення, яке дозволяє це". "Не наближайтеся до зони огорожі безпеки з Державою Ізраїль", - сказано також в оголошенні.

У ЗС Ізраїлю вказують, що бойовики ХАМАС "ховаються у місті Газа у тунелях під будинками та всередині будівель, населених безневинними мирними жителями Гази".

"Цивільні жителі міста Газа, евакуюйтеся на південь заради своєї власної безпеки та безпеки своїх сімей та дистанціюйтеся від терористів ХАМАС, які використовують вас як живий щит. У наступні дні ЦАХАЛ продовжить активну діяльність у місті Газа та докладе всіх зусиль, щоб не завдати шкоди цивільному населенню", - сказано у заяві ЦАХАЛ.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю за ніч вдарила по 750 цілях у Газі.