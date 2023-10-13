Армія оборони Ізраїлю за ніч вдарила по 750 цілях у Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Протягом ночі армія оборони Ізраїлю завдала ударів по 750 військових цілях на півночі сектора Газа. Про це повідомив ЦАХАЛ у Telegram, пише УНН.
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«Армія оборони Ізраїлю за ніч завдала ударів по 750 військових цілях, включаючи підземні тунелі терору ХАМАС, військові об'єкти і пости, резиденції високопоставлених терористичних агентів, які використовувалися як військові командні центри, склади зброї, кімнати зв'язку, а також цілі високопоставлених терористичних агентів», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що десятки винищувачів завдали ударів по численних військових об'єктах ХАМАС в секторі Газа, в тому числі по 12 військових об'єктах бойовиків, кожен з яких знаходився в багатоповерховій будівлі, що використовується ХАМАС для терору.
Паралельно солдати спеціального підрозділу ЦАХАЛу знищили трьох бойовиків ХАМАСу, які спеціалізуються на мінометних обстрілах в секторі Газа, у військовому командному центрі в Газі, звідки були запущені мінометні снаряди в бік ізраїльської території.
Доповнення
Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян каже, що якщо бомбардування Гази Ізраїлем продовжиться, війна може розгорнутися на «інших фронтах», маючи на увазі ліванську терористичну групу «Хезболла».