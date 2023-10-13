Іран: якщо Ізраїль не припинить бомбардування Гази, війна почнеться на «інших фронтах»

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Амірабдоллахіан прибув до Бейрута, де його зустріли представники ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду разом з офіційними особами Лівану.

«У світлі триваючої агресії, військових злочинів і облоги в Газі відкриття інших фронтів є реальною можливістю», — сказав Амірабдоллахян, розмовляючи з журналістами після прибуття.

Рано в четвер Амірабдоллахіан відвідав Ірак, де зробив аналогічні заяви після зустрічі з прем'єр-міністром Мохаммедом Шиа ас-Судані.

Питання виникли навколо ступеня ролі Ірану в безпрецедентній раптовій атаці, здійсненій палестинським угрупованням ХАМАС на Ізраїль у суботу.

Представники ХАМАСу заперечують, що Іран брав безпосередню участь у плануванні атаки чи дав їй зелене світло, і на сьогодні жоден уряд світу не надав прямих доказів того, що Іран організував атаку. Однак багато хто вказує на тривале спонсорство Іраном ХАМАС, яке включало навчання, фінансування та постачання зброї.

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