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Іран: якщо Ізраїль не припинить бомбардування Гази, війна почнеться на «інших фронтах»

Іран: якщо Ізраїль не припинить бомбардування Гази, війна почнеться на «інших фронтах»

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян каже, що якщо бомбардування Гази Ізраїлем продовжиться, війна може розгорнутися на «інших фронтах», маючи на увазі ліванську терористичну групу «Хезболла». Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Амірабдоллахіан прибув до Бейрута, де його зустріли представники ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду разом з офіційними особами Лівану.

«У світлі триваючої агресії, військових злочинів і облоги в Газі відкриття інших фронтів є реальною можливістю», — сказав Амірабдоллахян, розмовляючи з журналістами після прибуття.

Рано в четвер Амірабдоллахіан відвідав Ірак, де зробив аналогічні заяви після зустрічі з прем'єр-міністром Мохаммедом Шиа ас-Судані.

Питання виникли навколо ступеня ролі Ірану в безпрецедентній раптовій атаці, здійсненій палестинським угрупованням ХАМАС на Ізраїль у суботу.

Представники ХАМАСу заперечують, що Іран брав безпосередню участь у плануванні атаки чи дав їй зелене світло, і на сьогодні жоден уряд світу не надав прямих доказів того, що Іран організував атаку. Однак багато хто вказує на тривале спонсорство Іраном ХАМАС, яке включало навчання, фінансування та постачання зброї.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США заявили, що досягли "мовчазної домовленості" з Катаром про блокування передачі Ірану 6 млрд доларів - ЗМІ

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