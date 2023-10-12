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США заявили, що досягли "мовчазної домовленості" з Катаром про блокування передачі Ірану 6 млрд доларів - ЗМІ

США заявили, що досягли "мовчазної домовленості" з Катаром про блокування передачі Ірану 6 млрд доларів - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сполучені Штати досягли «тихої домовленості» з Катаром про те, щоб не видавати 6 мільярдів доларів доходів від іранської нафти, які були розморожені в рамках обміну в’язнями минулого місяця. Про це повідомило CBS News джерело, знайоме з угодою, передає УНН.

Деталі

За даними видання, заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо поінформував демократів Палати представників про це на закритій зустрічі в четвер вранці.

У рамках угоди з високими ставками щодо звільнення п’ятьох американців, які були незаконно затримані в Ірані, адміністрація Байдена передбачила передачу іранських нафтових активів з обмеженого рахунку в Південній Кореї до Катару.

Багато республіканців критикували адміністрацію Байдена за виділення коштів, стверджуючи, що це вивільнило ресурси для підтримки Іраном атаки. Після початку атак представники адміністрації заявляли, що Іран тривалий час підтримував ХАМАС матеріальною, фінансовою та матеріально-технічною підтримкою, але на сьогодні не знайдено жодних доказів зв’язку раптових атак з Тегераном.

Адміністрація Байдена заявила, що гроші не будуть надані безпосередньо Ірану і що вони можуть бути використані лише для фінансування закупівлі Іраном гуманітарних товарів, таких як їжа та ліки, хоча президент Ірану сказав, що він вирішить, як витратити раніше заморожені кошти.

Під час закритої зустрічі з демократами Палати представників Адейемо сказав, що 6 мільярдів доларів “найближчим часом нікуди не подінуться”.

Додамо

Час досягнутої домовленості джерело не розголошує, тому невідомо, чи сталося це після нападу ХАМАС на Ізраїль минулими вихідними.

Але ще до цього розуміння механізм доступу Ірану до коштів був ретельно досліджений і досить складний. Іран навряд чи зможе швидко отримати кошти, навіть для законних гуманітарних заходів.

Під час брифінгу з журналістами в четвер у другій половині дня речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі наполягав, що “режим ніколи не побачить жодної копійки цих грошей”.

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