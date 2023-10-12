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США заявили, что достигли "молчаливой договоренности" с Катаром о блокировании передачи Ирану 6 млрд долларов - СМИ

США заявили, что достигли "молчаливой договоренности" с Катаром о блокировании передачи Ирану 6 млрд долларов - СМИ

Киев • УНН

 • 583459 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Соединенные Штаты достигли «тихой договоренности» с Катаром о том, чтобы не выдавать 6 миллиардов долларов доходов от иранской нефти, которые были разморожены в рамках обмена заключенными в прошлом месяце. Об этом сообщил CBS News источник, знакомый со сделкой, передает УНН.

Детали

По данным издания, заместитель министра финансов Уолли Адейемо проинформировал демократов Палаты представителей об этом на закрытой встрече в четверг утром.

В рамках сделки с высокими ставками по освобождению пятерых американцев, которые были незаконно задержаны в Иране, администрация Байдена предусмотрела передачу иранских нефтяных активов с ограниченного счета в Южной Корее в Катар.

Многие республиканцы критиковали администрацию Байдена за выделение средств, утверждая, что это высвободило ресурсы для поддержки Ираном атаки. После начала атак представители администрации заявляли, что Иран долгое время поддерживал ХАМАС материальной, финансовой и материально-технической поддержкой, но на сегодня не найдено никаких доказательств связи внезапных атак с Тегераном.

Администрация Байдена заявила, что деньги не будут предоставлены непосредственно Ирану и что они могут быть использованы только для финансирования закупки Ираном гуманитарных товаров, таких как еда и лекарства, хотя президент Ирана сказал, что он решит, как потратить ранее замороженные средства.

Во время закрытой встречи с демократами Палаты представителей Адейемо сказал, что 6 миллиардов долларов “в ближайшее время никуда не денутся”.

Добавим

Время достигнутой договоренности источник не разглашает, поэтому неизвестно, произошло ли это после нападения ХАМАС на Израиль в прошлые выходные.

Но еще до этого понимания механизм доступа Ирана к средствам был тщательно исследован и достаточно сложен. Иран вряд ли сможет быстро получить средства, даже для законных гуманитарных мероприятий.

Во время брифинга с журналистами в четверг во второй половине дня спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби настаивал, что “режим никогда не увидит ни копейки этих денег”.

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