Иран: если Израиль не прекратит бомбардировки Газы, война начнется на "других фронтах"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян говорит, что если бомбардировка Газы Израилем продолжится, война может развернуться на «других фронтах», имея в виду ливанскую террористическую группу «Хезболла». Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Амирабдоллахиан прибыл в Бейрут, где его встретили представители ХАМАС и Палестинского исламского джихада вместе с официальными лицами Ливана.
«В свете продолжающейся агрессии, военных преступлений и осады в Газе открытие других фронтов является реальной возможностью», — сказал Амирабдоллахян, беседуя с журналистами по прибытии.
Рано в четверг Амирабдоллахиан посетил Ирак, где сделал аналогичные заявления после встречи с премьер-министром Мохаммедом Шиа ас-Судани.
Вопросы возникли вокруг степени роли Ирана в беспрецедентной внезапной внезапной атаке, осуществленной палестинской группировкой ХАМАС на Израиль в субботу.
Представители ХАМАС отрицают, что Иран принимал непосредственное участие в планировании атаки или дал ей зеленый свет, и на сегодняшний день ни одно правительство мира не предоставило прямых доказательств того, что Иран организовал атаку. Однако многие указывают на длительное спонсорство Ираном ХАМАС, которое включало обучение, финансирование и поставки оружия.
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