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Армия обороны Израиля за ночь ударила по 750 целям в Газе

Армия обороны Израиля за ночь ударила по 750 целям в Газе

Киев • УНН

 • 444610 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. В течение ночи армия обороны Израиля нанесла удары по 750 военным целям на севере сектора Газа. Об этом сообщил ЦАХАЛ в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«Армия обороны Израиля за ночь нанесла удары по 750 военным целям, включая подземные туннели террора ХАМАС, военные объекты и посты, резиденции высокопоставленных террористических агентов, которые использовались как военные командные центры, склады оружия, комнаты связи, а также цели высокопоставленных террористических агентов», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что десятки истребителей нанесли удары по многочисленным военным объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по 12 военным объектам боевиков, каждый из которых находился в многоэтажном здании, используемом ХАМАС для террора.

Параллельно солдаты специального подразделения ЦАХАЛа уничтожили трех боевиков ХАМАСа, специализирующихся на минометных обстрелах в секторе Газа, в военном командном центре в Газе, откуда были запущены минометные снаряды в сторону израильской территории.

Дополнение

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян говорит, что если бомбардировка Газы Израилем продолжится, война может развернуться на «других фронтах», имея в виду ливанскую террористическую группу «Хезболла».

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