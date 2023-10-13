ХАМАС закликав жителів Гази не евакуюватися

Цитата

«Група (бойовиків ХАМАС –ред.) закликає палестинців «залишатися стійкими у своїх домівках і твердо стояти перед обличчям цієї огидної психологічної війни, яку веде окупація», - ідеться в повідомленні.

ХАМАС зазначає, що Ізраїль марно сподіватися на те, що люди втечуть.

«Сцени міграції та переміщення відійшли в минуле і не повторяться, окрім як із переможним поверненням нашого народу на окуповану землю», - наголошується в повідомленні.

Доповнення

Ізраїльські військові у своїй заяві в п'ятницю попередили, що жителі північної частини Гази мають переселитися в південну половину території протягом 24 годин.

Представник ООН Стефан Дюжаррік розкритикував вимогу ЦАХАЛ щодо евакуації в Газі мирних жителів протягом 24 годин і закликав їх скасувати свої плани, щоб не перетворити те, що вже є трагедією, на катастрофічну ситуацію.