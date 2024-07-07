ХАМАС принимает предложение США провести переговоры об освобождении израильских заложников, отказавшись от требования прекращения огня со стороны Израиля.
Исламистское палестинское движение ХАМАС приняло предложение США начать переговоры об освобождении израильских заложников (военнопленных и гражданских) и, предварительно, отказалось от требования, чтобы Израиль сначала обязался прекратить огонь в секторе Газа на длительное время. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного командира ХАМАС, передает УНН.
Детали
Сейчас речь идет о первой фазе прекращения огня на 6 недель с доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа и отводом израильских войск.
Источник Reuters в израильской переговорной группе говорит, что сейчас есть реальный шанс достичь соглашения. В офисе же премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что предварительные переговоры продолжатся на следующей неделе, но разногласия между сторонами до сих пор остаются.
Глава Моссада ездил в Катар на переговоры о прекращении огня в секторе Газа с ХАМАС - Bloomberg6 июля 2024, 12:10 • 17175 просмотров