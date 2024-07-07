Исламистское палестинское движение ХАМАС приняло предложение США начать переговоры об освобождении израильских заложников (военнопленных и гражданских) и, предварительно, отказалось от требования, чтобы Израиль сначала обязался прекратить огонь в секторе Газа на длительное время. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного командира ХАМАС, передает УНН.

Детали

Сейчас речь идет о первой фазе прекращения огня на 6 недель с доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа и отводом израильских войск.

Источник Reuters в израильской переговорной группе говорит, что сейчас есть реальный шанс достичь соглашения. В офисе же премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что предварительные переговоры продолжатся на следующей неделе, но разногласия между сторонами до сих пор остаются.

Глава Моссада ездил в Катар на переговоры о прекращении огня в секторе Газа с ХАМАС - Bloomberg