Израильская делегация во главе с главой Моссада Дэвидом Барнеа посетила Катар для переговоров о заключении соглашения о прекращении огня с ХАМАС в секторе Газа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"По словам человека, знакомого с ходом переговоров, израильская делегация во главе с главой Мосада Дэвидом Барнеа возвращается домой из Катара после дня переговоров о заключении соглашения о прекращении огня с ХАМАС", - пишет издание.

"Результат переговоров, которые продолжатся, пока не известен. Барнеа, возглавляющий израильское внешнее разведывательное агентство, должен был встретиться с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани", - сказал источник.

Bloomberg пишет, что Барнеа совершил поездку после того, как Израиль получил новое предложение от ХАМАС, которое может привести к освобождению некоторых заложников, удерживаемых в секторе Газа, и прекращению войны между двумя сторонами, которая все еще продолжается почти девять месяцев.

"Это самый явный признак за последние недели того, что перемирие возможно после месяцев непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем", - сообщает Bloomberg.

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Представитель ХАМАС, пожелавший остаться неназванным, сказал, что группировка придерживается давних требований, включая отступление израильских сил и возвращение перемещенных гражданских лиц в свои дома в Газе.

Однако новое предложение не требует полного вывода израильских войск на начальном этапе, сообщил израильский телеканал Channel 13.

Bloomberg пишет, что президенту США Джо Байдену не удалось достичь соглашения по своему плану, отчасти потому, что ХАМАС настаивал на окончательном выводе израильских солдат из Газы.

"Израиль сопротивлялся этому, заявляя, что военные не прекратят свою кампанию, пока ХАМАС не будет уничтожен как военная и правящая организация. Нетаньяху привержен идее временного прекращения огня - возможно, на несколько недель - как способу освобождения заложников, захваченных 7 октября, когда бойцы ХАМАС атаковали юг страны и спровоцировали конфликт", - говориться в сообщении.

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Американские чиновники заявили, что надеются, что прекращение огня может привести к постоянной остановке боевых действий. Война вызвала беспорядки на Ближнем Востоке и огромные политические разногласия во всем мире.

Дополнение

Как сообщал CNN, Джо Байден предлагал обмен заложниками для прекращения войны в Газе между Израилем и ХАМАС.