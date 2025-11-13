ХАМАС передал Израилю тело еще одного заложника
Киев • УНН
Группировка ХАМАС передала Израилю тело еще одного заложника. Процедура опознания состоится в Национальном институте судебной медицины в Тель-Авиве.
Подробности
"Гроб погибшего заложника, сопровождаемый войсками ЦАХАЛ, недавно пересек границу Израиля и сейчас направляется в Национальный институт судебной медицины, где будет проведена процедура идентификации. Представители ЦАХАЛ сопровождают семьи. ЦАХАЛ призывает общественность проявить чуткость и дождаться официальной идентификации, о которой сначала будет сообщено семьям погибших заложников", - говорится в сообщении.
Напомним
