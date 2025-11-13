ХАМАС передал Израилю тело еще одного заложника

$42.040.02
ukenru
18:55 • 9080 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
16:42 • 23622 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 56649 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 36103 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 35656 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 74134 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 44400 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 39443 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37455 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 33349 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
Эксклюзивы
1,4 млн гривен за "влияние" на закупку дронов для ВСУ: еще один фигурант дела получил подозрениеPhoto13 ноября, 11:46 • 6206 просмотра
В россии прогремели взрывы на НПЗ: выведена из строя установка атмосферно-вакуумной перегонки нефтиPhotoVideo13 ноября, 12:06 • 13937 просмотра
Увольнение Гринчук и Галущенко с министерских должностей: озвучены даты рассмотрения вопросаPhoto13 ноября, 12:51 • 24627 просмотра
"Ищем баланс между фронтом и тылом": Зеленский высказался о возможности расширения мобилизации13 ноября, 14:07 • 12891 просмотра
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзализныця: правительство поручило проверить крупнейшие госпредприятия18:39 • 9200 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 56633 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 74120 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 58886 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 47276 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 104188 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Италия
Израиль
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 55181 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 55096 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 44899 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 83265 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 82829 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
СВИФТ
Ми-8

ХАМАС передал Израилю тело еще одного заложника

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Группировка ХАМАС передала Израилю тело еще одного заложника. Процедура опознания состоится в Национальном институте судебной медицины в Тель-Авиве.

ХАМАС передал Израилю тело еще одного заложника

Группировка ХАМАС передала Израилю гроб с телом еще одного заложника. Процедура опознания состоится в Национальном институте судебной медицины в Тель-Авиве. Об этом сообщает Армия обороны Израиля, передает УНН.

Подробности

"Гроб погибшего заложника, сопровождаемый войсками ЦАХАЛ, недавно пересек границу Израиля и сейчас направляется в Национальный институт судебной медицины, где будет проведена процедура идентификации. Представители ЦАХАЛ сопровождают семьи. ЦАХАЛ призывает общественность проявить чуткость и дождаться официальной идентификации, о которой сначала будет сообщено семьям погибших заложников", - говорится в сообщении.

Напомним

Израильские поселенцы напали на палестинские деревни Бейт-Лид и Дейр-Шараф на оккупированном Западном берегу реки Иордан, подожгли имущество и столкнулись с военными, которых отправили для прекращения беспорядков.

Павел Башинский

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Армия обороны Израиля
Иордания
Тель-Авив