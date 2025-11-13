ХАМАС передав Ізраїлю тіло ще одного заручника
Київ • УНН
Угрупування ХАМАС передало Ізраїлю тіло ще одного заручника. Процедура впізнання відбудеться в Національному інституті судової медицини в Тель-Авіві.
Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю, передає УНН.
Деталі
"Труна загиблого заручника, супроводжувана військами ІДФ, нещодавно перетнула кордон Ізраїлю і зараз прямує до Національного інституту судової медицини, де буде проведено процедуру ідентифікації.Представники ІДФ супроводжують родини. ІДФ закликає громадськість проявити чуйність і дочекатися офіційної ідентифікації, про яку спочатку буде повідомлено родинам загиблих заручників", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
