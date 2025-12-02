$42.340.08
ХАМАС передал Израилю останки еще одного погибшего заложника

Киев • УНН

 • 238 просмотра

При посредничестве Красного Креста ХАМАС передал израильской стороне останки еще одного заложника, погибшего во время войны на Ближнем Востоке.

ХАМАС передал Израилю останки еще одного погибшего заложника

ХАМАС передал Израилю через Красный Крест останки, предположительно, еще одного погибшего заложника. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Подробности

"Палестинская группировка ХАМАС передала останки одного из двух последних погибших заложников, которые все еще находились в Газе, в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня", - пишет издание.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что израильские силы в Газе получили то, что было описано как "находки", которые будут доставлены в Израиль для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним

Израиль сообщил о получении еще одной партии человеческих останков, которые палестинские боевики передали Красному Кресту. Пока неизвестно, принадлежат ли они к трем заложникам, которые остаются в Секторе Газа.

Павел Башинский

