ХАМАС передав Ізраїлю останки ще одного загиблого заручника

ХАМАС передав Ізраїлю через Червоний хрест останки, ймовірно, ще одного загиблого заручника. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Палестинське угруповання ХАМАС передала останки одного з двох останніх загиблих заручників, які все ще перебували в Газі, відповідно до умов угоди про припинення вогню - пише видання.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявив, що ізраїльські сили в Газі отримали те, що було описано як "знахідки", які будуть доставлені до Ізраїлю для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо

Ізраїль повідомив про отримання ще однієї партії людських останків, які палестинські бойовики передали Червоному Хресту. Наразі невідомо, чи належать вони до трьох заручників, які залишаються в Секторі Гази.