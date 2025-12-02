$42.340.08
2 грудня, 12:35 • 16557 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 49218 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 38192 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 31113 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 29648 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 56651 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 53437 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60487 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 52129 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 47246 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
ХАМАС передав Ізраїлю останки ще одного загиблого заручника

Київ • УНН

 • 52 перегляди

За посередництва Червоного хреста ХАМАС передав ізраїльській стороні останки ще одного заручника, що загинув під час війни на Близькому Сході.

ХАМАС передав Ізраїлю останки ще одного загиблого заручника

ХАМАС передав Ізраїлю через Червоний хрест останки, ймовірно, ще одного загиблого заручника. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Палестинське угруповання ХАМАС передала останки одного з двох останніх загиблих заручників, які все ще перебували в Газі, відповідно до умов угоди про припинення вогню

- пише видання.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявив, що ізраїльські сили в Газі отримали те, що було описано як "знахідки", які будуть доставлені до Ізраїлю для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо

Ізраїль повідомив про отримання ще однієї партії людських останків, які палестинські бойовики передали Червоному Хресту. Наразі невідомо, чи належать вони до трьох заручників, які залишаються в Секторі Гази.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Ізраїль
Reuters
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа