ХАМАС передав Ізраїлю останки ще одного загиблого заручника
Київ • УНН
За посередництва Червоного хреста ХАМАС передав ізраїльській стороні останки ще одного заручника, що загинув під час війни на Близькому Сході.
Деталі
Палестинське угруповання ХАМАС передала останки одного з двох останніх загиблих заручників, які все ще перебували в Газі, відповідно до умов угоди про припинення вогню
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявив, що ізраїльські сили в Газі отримали те, що було описано як "знахідки", які будуть доставлені до Ізраїлю для проведення судово-медичної експертизи.
Нагадаємо
Ізраїль повідомив про отримання ще однієї партії людських останків, які палестинські бойовики передали Червоному Хресту. Наразі невідомо, чи належать вони до трьох заручників, які залишаються в Секторі Гази.