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Хакеры взломали сайт Киевского областного совета и серверы: есть риск потери конфиденциальных данных

Киев • УНН

 • 195056 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня сайт Киевского областного совета взломали хакеры. Сейчас готовится заявление в Киберполицию для установления причастных к атаке. Об этом сообщил и.о. председателя Киевского областного совета Ярослав Добрянский, передает УНН.

Хакеры взломали сайт Киевского областного совета и серверы: есть риск потери конфиденциальных данных

Цитата

«По состоянию на 13:32 стартовая страница сайта Киевского областного совета имела вид - изображение Президента Украины Владимира Зеленского с угрожающим сообщением на русском языке: «ЗЕЛЕНСКИЙ!!!! ВНИМАНИЕ!!! МЫ УЖЕ ЗДЕСЬ!!! ЖДИ ПОДРОБНОСТЕЙ!!!» - написал Добрянский в Facebook.

По его словам, готовится заявление в Киберполицию по установлению причастных к атаке для привлечения их к ответственности.

«На сайте содержится публичная информация с целью информирования населения о деятельности Киевского областного совета. Сейчас делаем все возможное для восстановления работы сайта. Также, в результате хакерской атаки, полностью парализована работа Аппарата Киевского областного совета, поскольку кроме официального сайта, взломаны серверы, в результате чего, сотрудники ограничены в доступе к компьютерам. Существует риск потери данных, в том числе, конфиденциальных», - сообщил Добрянский.

Дополнение

В Госспецсвязи сообщали, что вражеские хакеры атакуют украинские системы около 128 раз в месяц.

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