Хакери зламали сайт Київської обласної ради та сервери: є ризик втрати конфіденційних даних
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні сайт Київської обласної ради зламали хакери. Наразі готується заява до Кіберполіції для встановлення причетних до атаки. Про це повідомив в.о. голови Київської обласної ради Ярослав Добрянский, передає УНН.
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«Станом на 13:32 стартова сторінка сайту Київської обласної ради мала вигляд - зображення Президента України Володимира Зеленського з погрозливим повідомленням російською мовою: «ЗЕЛЕНСКИЙ!!!! ВНИМАНИЕ!!! МЫ УЖЕ ТУТ!!! ЖДИ ПОДРОБНОСТЕЙ!!!», - написав Добрянский у Facebook.
За його словами, готується заява до Кіберполіції щодо встановлення причетних до атаки для притягнення їх до відповідальності.
«На сайті міститься публічна інформація з метою інформування населення про діяльність Київської обласної ради. Наразі робимо все можливе для відновлення роботи сайту. Також, унаслідок хакерської атаки, повністю паралізована робота Апарату Київської обласної ради, оскільки крім офіційного сайту, зламані сервери, внаслідок чого, працівники обмежені у доступі до компʼютерів. Існує ризик втрати даних, у тому числі, конфіденційних», - повідомив Добрянский.
Доповнення
У Держспецзв'язку повідомляли, що ворожі хакери атакують українські системи близько 128 разів на місяць.