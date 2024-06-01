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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хакеры выставили на продажу данные 30 млн клиентов испанского банка Santander

Хакеры выставили на продажу данные 30 млн клиентов испанского банка Santander

Киев  •  УНН

1 июня 2024, 00:50  •  5868 просмотра

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Хакеры выставили на продажу данные 30 миллионов клиентов Santander Bank, включая реквизиты банковских счетов, данные кредитных карт и данные сотрудников, после взлома банковских систем в середине мая.

Хакеры ShinyHunters, выигравшие в середине мая данные клиентов и сотрудников банка Santander, выставили их на продажу на хакерском форуме как говорится в объявлении о продаже, у них есть данные банковских счетов 30 млн. клиентов банка, 6 млн. номеров счетов, сведения о балансе 28 млн. кредитных карт, а также данные службы персонала о сотрудниках, которых в банке более 200 тыс. по всему миру. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

детали

Системы банка Santander хакеры взломали в середине мая. 14 мая банк подтвердил факт "несанкционированного доступа к базе данных" и извинился. Тогда в банке заверили, что во взломанных базах не сохранились данные о трансакциях и такие данные, которые бы позволяли осуществлять несанкционированные операции по счетам клиентов. Пока комментариев от банка по поводу объявления о продаже данных на хакерском форуме пока не поступало.

Группа хакеров ShinyHunters на днях взяла на себя ответственность за взлом баз данных американского сервиса по продаже билетов Ticketmaster. Как утверждают взломщики, они похитили данные 560 млн. клиентов сервиса и требуют у компании выкуп в размере $500 тыс., чтобы предотвратить продажу этой информации третьим лицам.

Проблемы Ticketmaster и Santander являются следствием взлома внутренних систем крупного провайдера облачного хранилища данных Snowflake. В самой Snowflake факт взлома не подтверждают, но сегодня компания предупредила своих клиентов о том, что "расследует усилившуюся активность с киберугрозами в отношении аккаунтов ряда наших клиентов".

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