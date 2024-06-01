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Хакери виставили на продаж дані 30 млн клієнтів іспанського банку Santander

Хакери виставили на продаж дані 30 млн клієнтів іспанського банку Santander

Київ • УНН

 • 45816 перегляди

Хакери виставили на продаж дані 30 мільйонів клієнтів Santander Bank, включаючи реквізити банківських рахунків, дані кредитних карт і дані співробітників, після злому банківських систем в середині травня.

Хакери ShinyHunters, які викрали в середині травня дані клієнтів та співробітників банку Santander, виставили їх на продаж на хакерському форумі. Як йдеться в оголошенні про продаж, у них є дані банківських рахунків 30 млн. клієнтів банку, 6 млн. номерів рахунків, відомості про баланс 28 млн. кредитних карток, а також дані служби персоналу про співробітників, яких у банку більше 200 тис. по всьому світу. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Системи банку Santander хакери зламали у середині травня. 14 травня банк підтвердив факт "несанкціонованого доступу до бази даних" і вибачився. Тоді в банку запевнили, що у зламаних базах не зберігалися дані про трансакції і такі дані, які б дозволяли здійснювати несанкціоновані операції за рахунками клієнтів. Наразі коментарів від банку з приводу оголошення про продаж даних на хакерському форумі поки не надходило.

Група хакерів ShinyHunters днями взяла на себе відповідальність за зламування баз даних американського сервісу з продажу квитків Ticketmaster. Як стверджують зломщики, вони викрали дані 560 млн. клієнтів сервісу і вимагають у компанії викуп у розмірі $500 тис., щоб запобігти продажу цієї інформації третім особам.

Проблеми Ticketmaster і Santander є наслідком злому внутрішніх систем великого провайдера хмарного сховища даних Snowflake. У самій Snowflake факт злому не підтверджують, але сьогодні компанія попередила своїх клієнтів про те, що "розслідує активність, що посилилася, з кіберзагрозами щодо акаунтів низки наших клієнтів".

СБУ спільно з західними спецслужбами викрила міжнародну мережу хакерів, які атакували компанії США та ЄС30.05.24, 13:25 • 77152 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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