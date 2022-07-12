Хакеры рф в действии: за полгода в Украине зафиксировали 1350 кибератак
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В первом полугодии 2022 года российские хакеры осуществили 1350 кибератак на украинскую инфраструктуру. Об этом сообщает Госспецсвязи, передает УНН.
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"В I полугодии 2022 года Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, зафиксировано 1350 кибератак", - говорится в сообщении.
Детали
Отрасли, которые больше всего атаковали российские хакеры:
▪️ Государственные и местные органы власти
▪️ Сектор безопасности и обороны
▪️ Энергетический сектор
▪️ Финансовый сектор
▪️ Коммерческий сектор
▪️ Телеком-сектор и разработчики
▪️ Транспортная отрасль
Самые распространенные типы кибератак:
▪️ Вредоносный программный код
▪️ Вмешательство
▪️ Попытки вмешательства
▪️ Нарушение уязвимостей информации
▪️ Нарушение доступности
▪️ Вредное (обидное) содержимое
▪️ Известная уязвимость
▪️ Мошенничество
Дополнение
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупредила о новой кибератаке на государственные организации Украины через рассылку электронных писем.